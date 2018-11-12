А вы верите в чудеса?

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».

Этой зимой одним из запоминающихся событий должен стать Новый год в ТРК «Питер Радуга» и вот почему. Администрация готовит новогоднюю программу, которая удивит даже искушенных зрителей.

К реализации задуманного приложили свои талантливые руки современные художники и высококлассные технические специалисты. Особую, ни с чем не сравнимую атмосферу новогодних чудес создадут высокотехнологичные световые инсталляции, построенные по последнему слову техники.

Администрация планирует удивлять своих гостей как никогда, предвосхищая заветные желания. Не оставят без внимания представители ТРК и вопрос комфорта посещения. Несмотря на масштабность декораций, посетители «Питер Радуга» почувствуют королевский простор в атриумах и общественных зонах торгово-развлекательного комплекса, так как в качестве фундаментальных основ идеологии ТРК по-прежнему лежит повышенный уровень комфорта посещения.

Посмотреть эксклюзивный новогодний декор ТРК «Питер Радуга» вы сможете уже с 1 декабря, а главная феерия новогодних чудес – инновационное светомузыкальное шоу – ждет гостей с 21 декабря по 6 января с 21 часа.

И помните: чудеса ближе, чем кажется!

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