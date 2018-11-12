«Чижик» в Петербурге полностью запустят к осени 2019 года

Концессионный проект трамвайной сети «Чижик» в Петербурге будет полностью реализован к осени 2019 года. О новых сроках 12 ноября рассказал в кулуарах Петербургского экономического инвестиционного форума экс-министр транспорта и генеральный директор «Группы ЛСР» Максим Соколов.

По его словам, еще в текущем году в эксплуатацию запустят участки в сторону Ириновского проспекта и рядом с Ладожским вокзалом. Весной будут завершены строительные работы в депо на Хасанской улице.

Смольный подписал концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией (ТКК) в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Общие расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение 30 лет будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода.

Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.

Ранее предполагалось, что «Чижик» полностью запустят в конце 2018 года. Однако в марте трамвай поехал только по первым двум участкам.

Петербург в третий раз проводит инвестиционный форум. В 2018 году он продлится 12-13 ноября в историческом парке «Россия – моя история».