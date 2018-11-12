«При жизни называть дурная примета». Мединский воскресил Егора Летова, чтобы не называть в честь него аэропорт. Имена для Пулково вопросов не вызвали

Омский аэропорт не назовут в честь музыканта Егора Летова. 12 ноября был оглашен шорт-лист проекта «Великие имена России», в который основатель «Гражданской обороны» не вошёл. Как передает «Говорит Москва», это уже своеобразно прокомментировал министр культуры России Владимир Мединский.

«При жизни называть дурная примета… Я знаю, что Летов умер. Помимо Летова, у нас несколько ярких идей родилось. Называть в честь деятелей поп-культуры, рок-групп известных, ныне живущих, это должно быть решение жителей в первую очередь… Решение должно быть… объединяющим. Если кандидатура вызывает жаркие споры… то надо взять паузу и подумать, вот в честь Летова, например», — заявил министр культуры.

В итоге в омский шорт-лист вошли генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актёр Михаил Ульянов.

Что касается Петербурга, то жители культурной столицы будут выбирать между Петром I, Александром Невским и Александром Пушкиным. За каждое из имен аэропорту Пулково придётся побороться с другими воздушными воротами. Например, Пётр I присутствует в финальных списках для Астрахани и Воронежа. Пушкина Петербург делит с московским Шереметьево, а Александра Невского – с аэропортом в Пскове.

Отдать свой голос в третьем этапе проекта «Великие имена России» можно будет в течение трёх недель. В утвержденный список конкурса вошли 123 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства (33), полководцы и герои войны (23), лётчики (19). Представлены также выдающиеся политики, ученые, первооткрыватели.

Проголосовать можно будет только за одно имя для одного аэропорта на сайте «ВеликиеИмена.рф», через социальные сети «ВКонтакте» или «Одноклассники», с помощью телефона горячей линии 8-800-707-93-17, а также методом анкетирования.