Петербуржцев собираются штрафовать за брошенные машины
В Петербурге предлагают повысить штрафы за хранение разукомплектованного автотранспорта на объектах благоустройства – то есть на улицах, во дворах, на площадках для отдыха, в зелёных зонах и т. д.
Депутаты постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания поддержали внесённый губернатором законопроект, сообщает 12 ноября пресс-служба ЗакСа. Парламенту рекомендовали принять его за основу.
Проект предлагает установить размер административных штрафов за хранение автохлама:
- для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.