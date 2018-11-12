Петербуржцев собираются штрафовать за брошенные машины

В Петербурге предлагают повысить штрафы за хранение разукомплектованного автотранспорта на объектах благоустройства – то есть на улицах, во дворах, на площадках для отдыха, в зелёных зонах и т. д.

Депутаты постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания поддержали внесённый губернатором законопроект, сообщает 12 ноября пресс-служба ЗакСа. Парламенту рекомендовали принять его за основу.

Проект предлагает установить размер административных штрафов за хранение автохлама: