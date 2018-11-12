18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 66.85р
75.81р
13:08 12.11.2018
Расширенный поиск

Общество
12.11.2018 12:20
Печать

Каждый четвертый россиянин боится публиковать фото и видео в Интернете

Каждый четвертый россиянин, который пользуется Интернетом, боится размещать в Сети фото и видео, а также задумывается над тем, что он вообще публикует. Так ответили 29% участников опроса пользователей соцсетей и мессенджеров. Исследование было проведено российским общественным объединением «Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ).

Треть пользователей (33%) не задумывается вовсе над этими вопросами. Каждый четвёртый (25%) последствий «не боится и публикует, что хочет». Чувство страха испытывает каждый десятый (13%), но «все равно публикует, что хочет», рассказал «Фонтанке» 12 ноября директор АППСИМ Владимир Зыков.

«Мы хотели узнать, повлияли ли как-то на поведение пользователей соцсетей многочисленные скандалы о привлечении к уголовной ответственности за лайки, репосты и комментарии. Выяснилось, что 71% опрошенных не занимаются самоцензурой и публикуют в соцсетях всё, что хотят. Многие пользователи убеждены, что именно с ними ничего не может произойти, – отметил Зыков. – Именно поэтому мы считаем своевременными меры, принятые президентом Путиным по внесению изменений в ч.1 ст. 282 УК РФ, а также действия компании Mail.Ru Group, которая написала обращения в Верховный суд с просьбой обобщить практику по уголовным делам за репосты в соцсетях и провела работу для прекращения практики привлечения пользователей к уголовной ответственности».

Опрос был проведён в социальной сети «ВКонтакте» (управляется Mail.Ru Group. – Прим. ред.), так как «эта проблема, по большей части, касается именно «ВКонтакте», – уточнил Владимир Зыков. В анкетном опросе приняли участие 1000 человек.

По данным АППСИМ, в 2017 году суды вынесли 461 приговор по ч.1 ст. 282 УК РФ. 19-летнему Даниилу Маркину из Барнаула до сих пор грозит уголовное наказание за картинку с героем «Игры престолов» Джоном Сноу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предполагал в сентябре, что в России могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» и всемирно известная кинокомпания Universal Pictures запускают совместный творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.