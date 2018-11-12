Каждый четвертый россиянин боится публиковать фото и видео в Интернете

Каждый четвертый россиянин, который пользуется Интернетом, боится размещать в Сети фото и видео, а также задумывается над тем, что он вообще публикует. Так ответили 29% участников опроса пользователей соцсетей и мессенджеров. Исследование было проведено российским общественным объединением «Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ).

Треть пользователей (33%) не задумывается вовсе над этими вопросами. Каждый четвёртый (25%) последствий «не боится и публикует, что хочет». Чувство страха испытывает каждый десятый (13%), но «все равно публикует, что хочет», рассказал «Фонтанке» 12 ноября директор АППСИМ Владимир Зыков.

«Мы хотели узнать, повлияли ли как-то на поведение пользователей соцсетей многочисленные скандалы о привлечении к уголовной ответственности за лайки, репосты и комментарии. Выяснилось, что 71% опрошенных не занимаются самоцензурой и публикуют в соцсетях всё, что хотят. Многие пользователи убеждены, что именно с ними ничего не может произойти, – отметил Зыков. – Именно поэтому мы считаем своевременными меры, принятые президентом Путиным по внесению изменений в ч.1 ст. 282 УК РФ, а также действия компании Mail.Ru Group, которая написала обращения в Верховный суд с просьбой обобщить практику по уголовным делам за репосты в соцсетях и провела работу для прекращения практики привлечения пользователей к уголовной ответственности».

Опрос был проведён в социальной сети «ВКонтакте» (управляется Mail.Ru Group. – Прим. ред.), так как «эта проблема, по большей части, касается именно «ВКонтакте», – уточнил Владимир Зыков. В анкетном опросе приняли участие 1000 человек.

По данным АППСИМ, в 2017 году суды вынесли 461 приговор по ч.1 ст. 282 УК РФ. 19-летнему Даниилу Маркину из Барнаула до сих пор грозит уголовное наказание за картинку с героем «Игры престолов» Джоном Сноу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предполагал в сентябре, что в России могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере социальных сетей.