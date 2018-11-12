Москва направила в Турцию священника для причащения живущих в Стамбуле россиян

Москва направила священника в Турцию, на каноническую территорию Константинопольского патриархата. Пока только одного. Служить он будет в храме при генконсульстве.

Как сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на синодальный отдел внешних церковных связей, священнослужителя из столицы направили в Стамбул по просьбе верующих — проживающих в Турции русских. Так как они больше не могут причащаться в константинопольских приходах, люди «направляют многочисленные обращения в Московскую патриархию с просьбой об организации их пастырского окормления».

«Назначение настоятеля и начало регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало проявлением заботы РПЦ о ее чадах, проживающих на турецкой земле», – отметили в пресс-службе.

Первая литургия в храме Константина и Елены (на территории летней резиденции генконсульства РФ) прошла накануне, 11 ноября. Ее отслужил исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев.

На богослужении присутствовали генконсул Андрей Подъёлышев, сотрудники генконсульства, а также россияне, живущие в Стамбуле и окрестностях.

Точное количество выходцев из России в Турции неизвестно. В Интернете можно найти информацию о почти миллионе человек из РФ, живущих в этой стране. Но у дипломатов статистика гораздо скромнее: в 2009 году сообщалось о 50 тысячах русских, которые живут в Стамбуле, Анкаре и Анталье. Русское население появляется в Турции не только благодаря смешанным бракам, но и трудовой миграции.