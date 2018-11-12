Москва направила в Турцию священника для причащения живущих в Стамбуле россиян
Москва направила священника в Турцию, на каноническую территорию Константинопольского патриархата. Пока только одного. Служить он будет в храме при генконсульстве.
Как сообщает 12 ноября «Интерфакс» со ссылкой на синодальный отдел внешних церковных связей, священнослужителя из столицы направили в Стамбул по просьбе верующих — проживающих в Турции русских. Так как они больше не могут причащаться в константинопольских приходах, люди «направляют многочисленные обращения в Московскую патриархию с просьбой об организации их пастырского окормления».
«Назначение настоятеля и начало регулярных богослужений в историческом русском посольском храме в Стамбуле стало проявлением заботы РПЦ о ее чадах, проживающих на турецкой земле», – отметили в пресс-службе.
Первая литургия в храме Константина и Елены (на территории летней резиденции генконсульства РФ) прошла накануне, 11 ноября. Ее отслужил исполняющий обязанности настоятеля храма священник Георгий Сергеев.
На богослужении присутствовали генконсул Андрей Подъёлышев, сотрудники генконсульства, а также россияне, живущие в Стамбуле и окрестностях.
Точное количество выходцев из России в Турции неизвестно. В Интернете можно найти информацию о почти миллионе человек из РФ, живущих в этой стране. Но у дипломатов статистика гораздо скромнее: в 2009 году сообщалось о 50 тысячах русских, которые живут в Стамбуле, Анкаре и Анталье. Русское население появляется в Турции не только благодаря смешанным бракам, но и трудовой миграции.
Справка:
Храм Константина и Елены был построен в 1832 году на территории летней резиденции посольства Российской империи. После революции его закрыли, в помещении храма была размещена котельная. К 2009 году на территории летней резиденции были проведены крупные ремонтно-восстановительные работы, в том числе отреставрирована церковь.
6 июля 2009 года патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили чин малого освящения храма.
10 ноября глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что сейчас, в ситуации разрыва, у Русской церкви «не будет иного выхода, кроме как направлять священников (...) для пастырского окормления наших верующих, и это будет продолжаться до тех пор, пока Константинопольский патриарх будет находиться в расколе».