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12.11.2018 12:02
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Укусы клопов электрошокером. Свидетель из дела «Сети» рассказал ЕСПЧ о пытках ФСБ в Петербурге

Свидетель по уголовному делу о госперевороте Илья Капустин обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на возможное применение к нему пыток со стороны силовиков. Он не удовлетворился выводами российского следствия, посчитавшего электрометки на теле укусами клопов.

Как сообщает правозащитная организация «Зона права» 12 ноября, Капустин считает, что российские власти нарушили статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод — запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на эффективные средства правовой защиты.

Капустина задержали 25 января 2018 года в Петербурге. По его утверждению, неизвестные около сорока раз применили к нему электрошокер. Военное следствие признало, что задержание проводили оперативные сотрудники УФСБ Петербурга и области, но отказало в возбуждении уголовного дела, не найдя в их действиях состава преступления. Многочисленные метки на теле СКР объяснил укусами клопов.

В феврале 2018-го Капустин покинул Россию и попросил политического убежища. В интервью «Фонтанке» он подтвердил пытки шокером.

Уголовное дело о подготовке государственного переворота расследуется в Пензе и Петербурге. По версии ФСБ, несколько ячеек анархистов планировали вооруженный мятеж. 

Ранее в ЕСПЧ с жалобой на пытки обратился обвиняемый Виктор Филинков. Военное следствие и суд признали, что шокер к нему применяли обоснованно — при попытке к бегству.

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