Свой пост покидает глава протокола Дмитрия Медведева Марина Ентальцева. Она начинала помощницей Путина в Петербурге

Заместитель главы аппарата правительства, руководитель протокола премьер-министра РФ Марина Ентальцева уходит в отставку. Об этом 12 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

В интервью агентству она рассказала, что приняла решение сменить работу из-за обновления правительства.

«Почти 20 лет работы в протоколе — это большой срок <...> мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей»,— сказала Ентальцева.

Она уточнила, что переходит на работу в фонд «Сколково». Напомним, ранее свой пост покинула пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова — она будет заниматься благотворительностью и урбанистикой во Внешэкономбанке.

Марина Ентальцева родилась 10 января 1961 года в Петербурге, окончила физический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (1984). До 1991 года работала инженером-технологом Ленинградского научно-производственного объединения «ВНИИТВЧ». В 1991-1996 годах была помощницей председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина. В 2000 году пришла на работу в Управление протокола президента РФ. С 2002-го занимала должность замначальника управления. В 2004-м возглавила Протокольно-организационное управление президента РФ. С 2008-го — руководитель протокола президента Дмитрия Медведева. С 2012-го – руководитель протокола председателя правительства—заместитель руководителя аппарата правительства.