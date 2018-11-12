Строители Сабетты ищут миллиарды между Москвой и Петербургом

В судебном закулисье их переигрывает могучий НОВАТЭК.

Территория "Ямал СПГ"/НОВАТЭК

Кредиторы «РСК-Логистик» – петербургского подрядчика крупнейшего в России комплекса по производству и перевалке сжиженного газа в порту Сабетта – объединились против товарища по несчастью – входящего в холдинг НОВАТЭК ОАО «Ямал СПГ». Они упрекают его в лукавстве, из-за которого могут лишиться денег. На кону полтора миллиарда рублей.

Миллиард против миллиарда

Петербургское ООО «РСК-Логистик» – пожалуй, самый известный из строителей крупнейшего в России комплекса по сжижению и перевалке природного газа в ямальском порту Сабетта. Летом 2017 года нанятые компанией рабочие устроили массовую акцию протеста с голодовкой, потому что им перестали платить. Так вся страна узнала о сложностях в отношениях между этой компанией и заказчиком строительства – входящим в холдинг НОВАТЭК ОАО «Ямал СПГ».

Публичность принесла результаты: в ситуацию вмешалось государство, зарплаты рабочим выплатили, а «РСК-Логистик» с «Ямалом СПГ» продолжили выяснение отношений в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там начался процесс о банкротстве РСК, в котором сегодня более двух десятков кредиторов c 1,1 миллиарда рублей долга, примерно 550 миллионов из которых приходятся на «Ямал СПГ». Неудивительно, что именно этот кредитор формирует стратегию банкротного процесса.

Процесс идет бурно, в сентябре 2018 года, например, представитель должника Антон Лебедев обратил внимание «Фонтанки»: путь реструктуризации долгов и распродажи активов компании предпочли финансовому оздоровлению.

– Мы не хотели банкротства, мы хотели попробовать расплатиться с кредиторами, но «Ямал СПГ» воспользовался решающим голосом, определенным самой большой суммой требований, и не позволил развиваться процессу по пути финансового оздоровления, – считает он.

По мнению господина Лебедева, должник вполне мог бы рассчитаться с кредиторами, потому как имеет два актива – имущество стоимостью примерно в полмиллиарда рублей, оставшееся на стройке в порту Сабетта, и шанс отсудить почти 1 миллиард рублей в другом судебном процессе, который идет сейчас в Арбитражном суде Москвы.

По поводу стоимости ямальского актива не все однозначно: есть мнение, что факт географической удаленности снижает его цену в разы. По результативности московского процесса - тоже, и дело не только в том, что формулировка «шанс выиграть» равняется по смыслу «шансу проиграть». Гипотетический миллиард «РСК-Логистик» собирается отсудить у все того же «Ямала СПГ».

К сожалению, в самом начале конфликта не случилось главного: ни одна из добившихся расплаты с голодавшими рабочими официальных инстанций не изучила причины – почему же уважаемая строительная компания, за плечами которой, например, участие в строительстве Выборгского ЦБК и тоннеля петербургской дамбы, вдруг оказалась в столь тяжелой ситуации, что допустила голодовку собственных работников. Чья была вина – её или могущественного заказчика?

В любом случае победа в московском арбитраже на данный момент является единственным для «РСК-Логистик» способом избежать банкротства в петербургском.

Похоронить и забыть…

1 ноября 2018 года интересы петербургского подрядчика в Арбитражном суде Москвы вместо Антона Лебедева стал представлять новый юрист, которого назначил конкурсный управляющий Константин Колосков (Союз арбитражных управляющих «Континент»). Он попросил отложить слушание, чтобы ознакомиться с материалами дела. А еще 1 ноября суд оставил без удовлетворения ходатайства четырех кредиторов «РСК-Логистик», пытавшихся включиться в московский процесс о взыскании миллиарда рублей с «Ямала СПГ» в качестве третьих лиц.

У остальных кредиторов это вызвало панику: они решили, что конкурсный управляющий представляет не их интересы, а интересы только «Ямала СПГ», которому выгодно не проиграть московский процесс – а это лишит кредиторов шанса получить свои деньги в рамках банкротства в петербургском.

– Представители «Ямала СПГ» с самого начала блокируют рассмотрение дела. Они четвертое заседание приходят и говорят: не был соблюден такой-то процессуальный нюанс – и тянут. «Ямалу СПГ» это на руку – они быстрее похоронят «РСК-Логистик» и забудут о своем долге. В московском арбитраже у них междусобойчик, где лишние ни к чему, но арбитражный управляющий «РСК-Логистик», кажется, забывает, что процесс в Москве – единственная надежда расплатиться с кредиторами в Петербурге, что, в общем-то, составляет его основную прямую обязанность, – заявил «Фонтанке» Андрей Рузанов, генеральный директор ООО «Невский двор» – кредитора, не попавшего в третьи лица на московском процессе.

В эти дни кредиторы «РСК-Логистик» вместе с ее представителями объединились против, на первый взгляд, своего же товарища по несчастью – мегакредитора «Ямал СПГ». У них сложилось впечатление, будто мегакредитор пытается не только получить у должника свои деньги, но заодно лишить того же самого их. И намекают: было бы неплохо, если бы «Ямал СПГ» выкупил права требования долгов у остальных кредиторов, после чего делал бы с банкротом все, что ему заблагорассудится.

К конкурсному управляющему Константину Колоскову в таком случае предъявлять претензии, наверное, никто бы не стал. Впрочем, он и так с ними не согласен: «Процедура проводится в строгом соответствии с нормами закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" в интересах должника и всех его кредиторов», – написал он в ответ на наш редакционный запрос, – мнения кредиторов являются домыслами и не основаны на фактических обстоятельствах.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»