Строительство, торговля и услуги. Центробанк назвал столпы теневого рынка обналички в России

Центральный банк России раскрыл секторы экономики, которые в первом полугодии 2018 года формировали наибольший спрос на теневые финансовые услуги. Речь идет об операциях по обналичиванию денег либо их выводу за рубеж для ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов или коррупции.

Из данных, опубликованных регулятором 11 ноября, следует, что 30% приходится на строительный сектор. Еще 21% – на услуги (кроме логистики), 20% на оптово-розничную торговлю строительными и промышленными товарами, 13% на торговлю товарами народного потребления. Еще 9% – производство, 6% – логистические услуги, и 1% на все остальное.

Фото: ЦБ РФ

Как писала «Фонтанка», в начале ноября в Петербурге обыскали 30 адресов подозреваемых в обнале и выводе 5 млрд рублей. Организатором назван полковник ФСБ в отставке.