ЛУКОЙЛ стал пятой компанией, которая подписала соглашение о заморозке цен на АЗС

Компания «ЛУКОЙЛ» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС России о заморозке цен на топливо на заправках на уровне июня 2018 года, передает 12 ноября РБК.

«Мы подписали. Наша компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола. Я подписал», — заявил РИА Новости глава компании Вагит Алекперов.

Июньские цены должны сохраниться до конца 2018 года. С 1 января 2019 года нефтяные компании смогут поднять их, но максимум на 1,7%. С 1 февраля они будут плавно индексироваться на 4–4,6% в соответствии с годовой инфляцией.

31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились о ряде мер по стабилизации цен, в том числе согласовали уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объёмах и ценах. 7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашение со всеми крупными нефтяниками – в общей сложности с десятью компаниями. В противном случае Медведев пообещал ввести «запретительные пошлины», которые могут стоить нефтяным компаниям до 420 миллиардов рублей в год.

На данный момент документ подписали «Газпром нефть», «Нефтегазхолдинг», группа «Новый поток» и «РуссНефть». Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что его компания подписала соглашение первой и сделала это ещё 1 ноября. Однако источник РБК, близкий к правительству, отметил, что «Роснефть» не подписывала трёхстороннее обязывающее соглашение с Минэнерго и ФАС, а подписала только совместное заявление ПАО «Роснефть» и правительства.

«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и группа ТАИФ пока не подтвердили участие в соглашении.

Цены на топливо выросли впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить их резкий рост на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2–3 рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС. С конца лета вслед за оптовыми ценами на бензин и дизель растут и розничные.