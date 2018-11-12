18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 66.85р
75.81р
13:08 12.11.2018
Расширенный поиск

Бизнес
12.11.2018 11:51
Печать

ЛУКОЙЛ стал пятой компанией, которая подписала соглашение о заморозке цен на АЗС

Компания «ЛУКОЙЛ» подписала соглашение с Минэнерго и ФАС России о заморозке цен на топливо на заправках на уровне июня 2018 года, передает 12 ноября РБК.

«Мы подписали. Наша компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола. Я подписал», — заявил РИА Новости глава компании Вагит Алекперов.

Июньские цены должны сохраниться до конца 2018 года. С 1 января 2019 года нефтяные компании смогут поднять их, но максимум на 1,7%. С 1 февраля они будут плавно индексироваться на 4–4,6% в соответствии с годовой инфляцией.

31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились о ряде мер по стабилизации цен, в том числе согласовали уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объёмах и ценах. 7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашение со всеми крупными нефтяниками – в общей сложности с десятью компаниями. В противном случае Медведев пообещал ввести «запретительные пошлины», которые могут стоить нефтяным компаниям до 420 миллиардов рублей в год.

На данный момент документ подписали «Газпром нефть», «Нефтегазхолдинг», группа «Новый поток» и «РуссНефть». Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что его компания подписала соглашение первой и сделала это ещё 1 ноября. Однако источник РБК, близкий к правительству, отметил, что «Роснефть» не подписывала трёхстороннее обязывающее соглашение с Минэнерго и ФАС, а подписала только совместное заявление ПАО «Роснефть» и правительства.

«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и группа ТАИФ пока не подтвердили участие в соглашении.

Цены на топливо выросли впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить их резкий рост на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2–3 рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС. С конца лета вслед за оптовыми ценами на бензин и дизель растут и розничные.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото: Алексей Рожнов
12.11.2018 10:00

«Счастливый взгляд» и Universal Pictures приглашают в новогоднюю сказку

Сеть оптик «Счастливый взгляд» и всемирно известная кинокомпания Universal Pictures запускают совместный творческий конкурс «Всей семьей в Лапландию»*.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.