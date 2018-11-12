Сибиряк не захотел расплачиваться за водку и напал на росгвардейца с тростью. Трость оказалась с клинком, а силовик – с бронёй

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который возомнил себя суперагентом и попытался проткнуть росгвардейца клинком, вмонтированным в трость, сообщает 12 ноября региональное ведомство.

Инцидент произошел 9 ноября в центре Новосибирска. Мужчина 42-х лет зашёл в супермаркет, взял с полки водку и откупорил бутылку. Прихлёбывая из неё, он дал понять кассирше, что платить не собирается. Та вызвала вневедомственную охрану.

Во время разбирательств нарушитель открутил у своей трости рукоятку, под которой оказался клинок. Им он попытался ткнуть в грудь одного из силовиков, но тот оказался в бронежилете.

Мужчину скрутили и задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Уголовное дело возбудили по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Теперь пьяному дебоширу грозит лишение свободы сроком от 12 лет.