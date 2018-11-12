За поющего «Мурку» священника и сравнение Христа с евреем петербуржец признан экстремистом. Он распространял блатное творчество «ВКонтакте»

В Петербурге пользователь соцсети «ВКонтакте» признан виновным в разжигании ненависти к священникам и евреям. Иван Барбаков сделал пиар песне «Мурка» в исполнении отлученного батюшки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 ноября, Барбаков попал под статью 282 УК «Возбуждение ненависти и вражды» с посягательством на основы конституционного строя после размещения у себя на странице видеоролика «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара («Поп поет Мурку)» с собственным комментарием. Героем видео был архимандрит Венедикт (Цирков), исполнявший обязанности личного секретаря настоятеля столичного храма «Троеручица». За «блатняк» в трапезной Циркова по голове не погладили, выслав из Москвы, но Центру «Э» показалось неправильным добавлять комментарии к видеопесне.

Экстремизм Барбакову вменили также за религиозное аниме. Он на странице разместил лик Иисуса Христа и человекоподобный образ, которым, как посчитало следствие, оскорблялись евреи. Они же, по смыслу приговора, могли почувствовать себя униженными сетевой шуткой Барбакова в виде «иконостаса» с девятью фотографиями различных людей и неаккуратными подписями к ним.

Петербуржец признал вину, Калининский суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей, уточняет пресс-служба судов.