New York Times: Высокие чины в Эр-Рияде просили бизнес профинансировать заказные убийства
Заказные убийства граждан Ирана обсуждали в марте 2017 года в Саудовской Аравии высокопоставленные чиновники, близкие к наследному принцу Мухаммеду бин Салману, и местные бизнесмены.
Об этом 12 ноября пишет The New York Times. По данным издания, на встрече, например, был генерал Ахмед Ассири, уволенный в октябре 2018-го после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. Также присутствовали американский коммерсант ливанского происхождения Джордж Надер и гражданин Израиля Джоэль Замель (якобы работает на разведку своей страны).
Чиновники, по данным газеты, попросили представителей бизнеса выделить два миллиарда долларов, чтобы заплатить частным разведывательным компаниям за убийства. Среди тех, кого хотели устранить, например, военный Касем Сулеймани. Его и других потенциальных жертв спасло то, что бизнесмены по совету с адвокатами отказались участвовать в преступлениях.
В разговоре с журналистами представитель саудовского правительства и юристы Надера и Замеля отказались от комментариев.
Напомним, накануне в прессе появились сведения об аудиозаписи последних слов оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Корреспондента задушили, а потом расчленили.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.
Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала здание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.
Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post.