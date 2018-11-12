New York Times: Высокие чины в Эр-Рияде просили бизнес профинансировать заказные убийства

Заказные убийства граждан Ирана обсуждали в марте 2017 года в Саудовской Аравии высокопоставленные чиновники, близкие к наследному принцу Мухаммеду бин Салману, и местные бизнесмены.

Об этом 12 ноября пишет The New York Times. По данным издания, на встрече, например, был генерал Ахмед Ассири, уволенный в октябре 2018-го после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. Также присутствовали американский коммерсант ливанского происхождения Джордж Надер и гражданин Израиля Джоэль Замель (якобы работает на разведку своей страны).

Чиновники, по данным газеты, попросили представителей бизнеса выделить два миллиарда долларов, чтобы заплатить частным разведывательным компаниям за убийства. Среди тех, кого хотели устранить, например, военный Касем Сулеймани. Его и других потенциальных жертв спасло то, что бизнесмены по совету с адвокатами отказались участвовать в преступлениях.

В разговоре с журналистами представитель саудовского правительства и юристы Надера и Замеля отказались от комментариев.

Напомним, накануне в прессе появились сведения об аудиозаписи последних слов оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Корреспондента задушили, а потом расчленили.