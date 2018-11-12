Заморозки возвращаются. Загородные трассы уже посыпают солью и песком

В Ленинградской области после периода потепления снова начались заморозки. В ближайшие дни ожидаются «температурные качели» – колебания от плюса к минусу и обратно.

Как сообщает 12 ноября пресс-служба областного дорожного комитета, снег и лёд на региональных трассах Ленобласти в минувшие выходные убирали почти сто единиц техники. Использовано около 10 тонн соли и 140 кубометров песко-соляной смеси, опасные участки дорог были обработаны противогололёдной смесью.

Районные строительные и эксплуатационные управления (ДРСУ и ДРЭУ) по указанию комитета выставляют патрульные службы, которые должны контролировать состояние полотна. Обращения автомобилистов круглосуточно принимают в диспетчерской службе «Ленавтодора» по номеру: (812) 251-42-84.

По данным синоптиков, температура воздуха в ближайшие три дня будет колебаться от плюс 3 до минус 6 градусов по Цельсию.

В Петербурге сегодня на гололедицу не жаловались. Пробки утром достигли 7 баллов – это обычный для осени показатель. Крупнейшими, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», стали:

9:58, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

9:09, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

9:37, Витебский проспект, 4,8 км, от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 2 часа.

8:20, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 4,6 км, от проспекта Наставников до Якорной улицы. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

9:44, Октябрьская набережная, Малоохтинский проспект, 4,1 км, от улицы Дыбенко до моста Александра Невского. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

Напомним, первый «день жестянщика» отметили в Петербурге 8 октября. Затем был «вечер жестянщика» – в воскресенье, 28 октября, когда пошёл снег. Утром 29 октября после заморозков дороги оказались более свободны, чем обычно, – всего 5 баллов. Видимо, многие автомобилисты решили пересесть на метро, а кому-то просто не надо было везти ребёнка в школу – начались каникулы.

Кстати, учёные выяснили, что в погодных аномалиях Петербурга повинна Арктика. После жарких температурных рекордов город ожидает возмездие зимы.