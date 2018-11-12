На выборах губернатора в Хакасии побеждает коммунист. Он был единственным кандидатом

Представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом 12 ноября пишет Znak.com.

Всего за Коновалова проголосовали 101 тыс. 405 человек, против него — 72 тыс. 498 (41,16%). Явка составила 43,3%. Результаты выборов пока официально не утверждены, подчеркнул председатель регионального избиркома Александр Чуманин. Итоговый протокол будет подписан после рассмотрения всех обращений и жалоб.

Накануне, 11 ноября, в Хакасии прошел второй тур губернаторских выборов, в котором участвовал только один кандидат — Валентин Коновалов. Напомним, в первом туре, который состоялся два месяца назад, глава региона, единоросс Виктор Зимин проиграл Коновалову, после чего отказался от продолжения предвыборной гонки и ушел в отставку. Врио главы региона стал замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев, которого Путин сразу же пообещал вскоре вернуть в Москву. После нескольких переносов выборов (кандидатуры последовательно снимали все другие кандидаты) второй тур назначили на 11 ноября.