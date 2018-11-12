Австрия узнала о российском шпионе от британской разведки. Та решила отомстить за Скрипалей

Британские спецслужбы передали Австрии информацию об отставном полковнике, которого якобы завербовала российская разведка.

Газета Kleine Zeitung сообщает 12 ноября, что Соединённое Королевство выдало шпиона по политическим мотивам, в том числе по причине скандала с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери.

Ранее власти Австрии заявляли, что завербованного разведчика им сдало «дружественное государство». Тогда все подумали на Германию.

9 ноября в СМИ появилась информация о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Разразившийся скандал вынудил министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Москву, запланированный на начало декабря.

11 ноября австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о раскрытии еще одного российского шпиона в Федеральном ведомстве по защите Конституции и борьбе с терроризмом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать и отметил, что, скорее всего, не будет обсуждать шпионский скандал с Владимиром Путиным на торжественных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.