Глава группы «Эталон» не обсуждал с советом директоров продажу своего пакета акций компании

В городе Лимассол на Кипре прошло заседание совета директоров петербургской Группы «Эталон». Как сообщают в пресс-службе компании 12 ноября, на встрече было принято решение увеличить количество директоров с девяти до двенадцати, сохраняя при этом неизменным сбалансированное представительство всех заинтересованных сторон. Вопрос о возможной продаже пакета акций основателя компании Вячеслава Заренкова на обсуждение не выносили.

«На состоявшемся заседании я также прокомментировал недавно опубликованные в СМИ слухи о потенциальной продаже значительной доли в капитале компании, – сказал председатель совета директоров Вячеслав Заренков. – Ко мне регулярно обращаются различные заинтересованные стратегические инвесторы, особенно в свете отличных операционных результатов и позитивного прогноза дальнейшего роста Группы «Эталон». Тем не менее я сообщил членам совета директоров, что на обсуждение совета не выносится никакой сделки по продаже моего пакета, и я остаюсь крупнейшим акционером Группы «Эталон».

По данным компании, для привлечения дополнительной экспертизы в совет директоров вошли специалисты Денис Винокуров, Ольга Шевчук и Антон Шатов.