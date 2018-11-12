Смольный заключил контракты с ЛСР. Застройщик передаст городу квартиры для очередников

Правительство Петербурга заключило контракты на приобретение 483 квартир у компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Жилье предназначается для льготных категорий горожан. Об этом 12 ноября сообщил комитет имущественных отношений.

Пять электронных аукционов на приобретение жилья для многодетных семей, обитателей расселяемых коммуналок и аварийных домов, ветеранов и сирот Смольный объявил в сентябре. За 2,3 млрд рублей город покупает более 30 тысяч кв. метров – 139 однокомнатных, 102 двухкомнатных, 153 трехкомнатных, 49 четырехкомнатных и 40 пятикомнатных квартир.

Вся приобретаемая недвижимость расположена в Красногвардейском районе. Согласно условиям контрактов, жилье будет введено в 2019 году, в собственность Петербурга первые квартиры перейдут в 2020 году. Как рассказали «Фонтанке» в ЛСР, приобретаемые квартиры находятся в ЖК «Новая Охта» и «Цветной город». Застройщик обещает, что на автомобиле до ближайшей станции метро жильцы смогут добираться не более чем за 15 минут. В «Новой Охте» уже возвели два детских сада, поликлинику и образовательный центр (начальная школа, совмещенная с детсадом).

Ранее стало известно, что правительство объединило предназначенные для покупки жилья льготникам бюджетные инвестиции на 2018 и 2019 годы. После этого сумма увеличилась с 6,2 до 9 млрд рублей.

В начале ноября врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава фонда содействию реформирования ЖКХ Константин Цицин обсуждали возможность выделения Петербургу дополнительных 300 млн рублей на расселение аварийных домов.