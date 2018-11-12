Глава «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин: Не может быть инвестиционной активности при дефицитном бюджете

Председатель совета директоров ОАО «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин заявил, что в городе с дефицитным бюджетом не может быть инвестиционной активности. Об этом он рассказал в ходе пленарного заседания на инвестиционном форуме, который открылся в Петербурге 12 ноября.

Глава ОАО «СТАРТ Девелопмент» также подчеркнул, что городу требуется стратегия развития. «Предыдущая администрация этим занималась. Считаю, что разумная преемственность здесь должна быть», – сказал Смушкин.

Согласно проекту городского бюджета на 2019-2021 годы, дефицит в следующем году составит 52 млрд рублей. Во втором чтении Законодательное собрание рассмотрит документ 21 ноября.

ОАО «СТАРТ Девелопмент» развивает проект города-спутника Южный в Пушкинском районе, а также является одним из претендентов на реконструкцию Конюшенного ведомства.

В 2018 году инвестиционный форум пройдет 12-13 ноября в историческом парке «Россия – моя история».