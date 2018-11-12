Сеул ответил 200 тоннами мандаринов на особенные грибы Пхеньяна

Грузовые самолёты совершат последний «мандариновый» вылет из Южной Кореи в Северную 12 ноября. По воздуху перевезут около 200 тонн фруктов. «Витаминная бомба» – ответ на сосновые грибы, которые в Сеул отправили представители Пхеньяна в сентябре.

Associated Press сообщает, что часть фруктов уже доставили накануне с южного острова Чеджудо. После сентябрьских межкорейских переговоров на высшем уровне в Пхеньяне Северная Корея подарила своему южному соседу две тонны сосновых грибов в качестве жеста доброй воли. Сосновые грибы – дорогой деликатес, который встречается в природе так же редко, как и знаменитый французский трюфель. Это один из самых ценных региональных продуктов Северной Кореи. Известно, что страна отправляла их в Сеул в 2000 и 2007 годах после переговоров на высшем уровне.