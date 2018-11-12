В Перу автобус с юношеской футбольной командой упал в пропасть

В Перу автобус юношеской футбольной команды упал в пропасть. В результате погибли семь человек. Об этом 12 ноября сообщает Peru21.

Юные спортсмены ехали в город Чачапояс для участия в матче. По данным издания, погибли шесть подростков в возрасте 13–14 лет и водитель автобуса. Пострадали 12 человек, большинство из них несовершеннолетние.

Инцидент произошел на дороге из Родригес де Мендоса в Чачапояс, которая находится в критическом состоянии и не обслуживается. С какой высоты рухнул автобус, не сообщается.