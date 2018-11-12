Когда забор не помеха: результаты неадекватного вождения в Петербурге попали на фото и видео

Дорожные ограждения около новостроечных жилых комплексов пали «жертвами» двух ночных аварий в Петербурге. Как рассказывают 12 ноября очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в одном случае за рулём был нетрезвый мужчина, а в другом – неосторожная женщина.

Заезд «Фольксвагена Гольфа» в жилом комплексе в Девяткино – на глазах у изумлённой, хоть и немногочисленной публики – зафиксировали камеры наружного наблюдения. Прохождение теста на алкоголь (очевидно, водителем этого «Гольфа») дало результат 1,137 мг/л, что соответствует примерно 2,5 промилле.

«Они так долго забор этот варили, ещё и шлагбаум с въездом по карточкам», – рассказывает про этот жилой комплекс участник группы Никита.

В другом жилом комплексе, в районе Петергофского шоссе, отличилась, как говорят, женщина – просто не справилась с управлением. В итоге машина оказалась в воде.

«На выезде из ЖК <...> дама на «Киа Рио» решила срезать путь, – рассказывают в «ДТП и ЧП». – Протаранив железное ограждение, она поплыла травить местную флору и фауну». Участник группы и, похоже, самого «приключения» Виталий добавляет, что из салона они выбирались через багажник.