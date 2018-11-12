Беглов: Петербург намерен сохранить ранее принятые льготы для инвесторов

Санкт-Петербург будет на федеральном уровне добиваться того, чтобы ранее принятые льготы для инвесторов не пересматривались. Кроме того, Смольный обещает совершенствовать бюрократические процедуры, связанные с бизнесом.

Правительство Северной столицы готово активно вести диалог и оказывать содействие бизнес-сообществу. Об этом 12 ноября заявил вио губернатора Александр Беглов в ходе инвестиционного форума, который открылся в городе.

«Особо актуальным такой диалог становится в связи с недавними поправками в Налоговый кодекс, отменяющими право субъектов устанавливать пониженные ставки налога на прибыль, – подчеркнул глава города. - Мы будем добиваться таких изменений на федеральном уровне, чтобы ранее принятые решения по поддержке инвесторов не пересматривались. В новых условиях будем искать возможности использовать иные формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и региональные инвестиционные проекты».

По словам Беглова, в 2017 году было предоставлено инвестиционных преференций на 26 млрд рублей, включая прямые расходы казны и недополученные доходы. Для запуска нового цикла инвестиций Смольный намерен также совершенствовать существующие процедуры и менять структуру органов власти.

«Недопустимо, когда на получение в аренду земельного участка уходит до 10 месяцев, – заявил врио губернатора. – А иногда процесс занимает несколько лет».

Санкт-Петербург в третий раз проводит инвестиционный форум. В 2018 году он проходит 12-13 ноября в историческом парке «Россия – моя история».