Происшествия
В Японии потерпел крушение военный самолет США. Истребитель упал после вылета с авианосца «Рональд Рейган»
Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet потерпел крушение в Филиппинском море в районе японской префектуры Окинава. Об этом 12 ноября сообщил телеканал NHK.
Самолет упал в море после вылета с авианосца «Рональд Рейган». Пилоты катапультировались, их достали из воды.
Причина крушения истребителя пока неизвестна. По данным телеканала, к инциденту привели «механические проблемы».