В Японии потерпел крушение военный самолет США. Истребитель упал после вылета с авианосца «Рональд Рейган»

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet потерпел крушение в Филиппинском море в районе японской префектуры Окинава. Об этом 12 ноября сообщил телеканал NHK.

Самолет упал в море после вылета с авианосца «Рональд Рейган». Пилоты катапультировались, их достали из воды.

Причина крушения истребителя пока неизвестна. По данным телеканала, к инциденту привели «механические проблемы».