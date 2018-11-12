На выборах в ЛНР и ДНР побеждают врио глав республик

Денис Пушилин одерживает победу на прошедших 11 ноября выборах главы Донецкой народной республики. 76,4% бюллетеней уже обработаны избирательными комиссиями. По данным местного избиркома, врио главы ДНР набирает 61,5% голосов. Это уже можно считать безоговорочной победой, так как его ближайший конкурент, Роман Храменков, получил 12,4% голосов.

Как сообщает «Медуза» 12 ноября, в ходе голосования за депутатов Народного собрания ДНР 76,1% и 23,9% голосов были отданы за общественные движения «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс» соответственно.

В Луганской народной республике впереди тоже оказался временный глава. После 63% обработанных листов для голосования лидерство удерживает Леонид Пасечник, напротив его фамилии галочку поставили 68,9% избирателей. За его ближайшего преследователя, Олега Коваля, проголосовали 16,35% пришедших на участки.

На выборах депутатов Народного собрания ЛНР голоса разделили общественное движение «Мир Луганщине» (74,28% избирателей) и «Луганский экономический союз» (25,05% избирателей).

Выборы в ДНР и ЛНР ускорила гибель главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе. Киев выступил против выборов: глава МИД Украины Павел Климкин окрестил их «цирковым представлением» и пообещал ввести новые санкции против России за проведение голосования. 9 ноября прокуратура Донецкой области Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов этого выборного процесса. По украинскому законодательству, им грозит пожизненное лишение свободы.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что предстоящие выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отмечал, что Москве «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками, однако ее влияние на их руководство не безгранично.