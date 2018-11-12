Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске. Сработал датчик невыпуска закрылков

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в Норильск, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения 12 ноября. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, самолет аварийно приземлился в 06:15 по местному времени (02:15 мск). По данным транспортной прокуратуры, при заходе на посадку у лайнера сработал датчик невыпуска закрылков.

В момент инцидента на борту находились 163 взрослых, 20 детей, 6 членов экипажа. При аварийной посадке никто не пострадал.

По факту проводится проверка.