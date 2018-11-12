Активисты «Красивого Петербурга»: В Калининском районе чиновники имитировали доступную среду для инвалидов

В домах Калининского района Петербурга движение «Красивый Петербург» совместно с «Профсоюзом работников и сотрудников организаций социальной сферы» провели проверку доступной среды. Поводом для общественной инспекции стали многочисленные жалобы от инвалидов с мест, где была выполнена адресная программа по обеспечению доступности среды для маломобильных групп населения.

На программу было потрачено более миллиона рублей, работы были выполнены по 72-м адресам, сообщает движение «Красивый Петербург».

Проверка подтвердила жалобы жителей. «Доступность осталась только на бумаге, на практике же всё оказалось имитацией. На некоторых адресах жителям пришлось самим дорабатывать установленные конструкции и вкладывать в это свои деньги, чтобы получить возможность хотя бы использовать их. Ситуация остается прежней – инвалиды не могут выйти самостоятельно из дома», – говорят активисты.

Жители и активисты были вынуждены обратиться в прокуратуру города. «Такого издевательства от властей никто не ожидал, а местные жители обозвали подрядчиков «РосБоль». Также инвалиды предлагают самим чиновникам сесть в коляски и протестировать на себе доступную среду, которую они сделали», – подытожили инспекцию активисты.