Гость культурной столицы прокатил дорожного инспектора на капоте «Лады Приоры»

Проверка документов закончилась для петербургского инспектора ДПС опасной ездой на капоте отечественного легкового автомобиля. 26-летний водитель отказался показывать права и наехал на полицейского.

Инцидент произошёл в воскресенье, 11 ноября, в центре Петербурга. У дома №18 по набережной канала Грибоедова сотрудники ДПС остановили «Ладу Приору» под управлением 26-летнего молодого человека из соседней страны. Когда инспектор попросил предъявить документы, мужчина рванул с места, наехал на полицейского и немного провёз его на капоте, после чего скрылся. Впрочем, далеко он уехать не смог – его задержали рядом с площадью Ломоносова.

В отношении нарушителя были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как после езды на капоте «Приоры» у инспектора диагностировали ушибы и кровоподтёки.