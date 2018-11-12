«Взорву всех, кто против нас!» Владимир Путин в воображении жителя Приморского района «заминировал» 78 отдел полиции

Пристрастие к алкоголю может довести жителя Приморского района до скамьи подсудимых. «Под мухой» он позвонил на номер экстренных служб и угрожал взрывами, сославшись на волю президента России.

По данным «Фонтанки», звонок на номер 112 поступил около восьми вечера в воскресенье, 11 ноября. Мужчина 48-ми лет рассказал диспетчеру, что ему позвонил участковый из отделения полиции на улице Чехова в Центральном районе и представился Владимиром Путиным. «Президент» отрапортовал, что 78-й отдел заминирован, и что он лично «всех взорвёт, кто против нас».

Полиция быстро установила, что «доброжелатель» звонил из дома №45/1 по улице Оптиков. Сотрудники правопорядка обнаружили информатора пьяным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.