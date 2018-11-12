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Общество
12.11.2018 08:44
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На Сахалине уволилась учительница, которая на уроке довела школьницу до слез

На Сахалине учительница, которая унизила девочку во время урока, уволилась. Об этом ​12 ноября сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

«Она поняла, что дальше работать просто не сможет. Публично извинилась перед ребенком и перед всем классом и сказала, что была не права. Она уволилась сама», — цитирует Татьяну Карнаух РБК со ссылкой на ТАСС.

Карнаух доабвила, что учительницу в любом случае собирались увольнять, а в связи с происшествием провели срочный педагогический совет, так как преподаватель нарушила нормы педагогической этики.

Ранее портал ASTV сообщил, что учительница русского языка и литературы довела школьницу до слез из-за дырочки в кофте. Преподаватель высказывала сомнения в адекватности ученицы и ее родителей, а также спрашивала, является ли ее семья приемной.​ В связи с этим прокуратура Сахалинской области начала проверку.

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