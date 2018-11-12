На Сахалине уволилась учительница, которая на уроке довела школьницу до слез
На Сахалине учительница, которая унизила девочку во время урока, уволилась. Об этом 12 ноября сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.
«Она поняла, что дальше работать просто не сможет. Публично извинилась перед ребенком и перед всем классом и сказала, что была не права. Она уволилась сама», — цитирует Татьяну Карнаух РБК со ссылкой на ТАСС.
Карнаух доабвила, что учительницу в любом случае собирались увольнять, а в связи с происшествием провели срочный педагогический совет, так как преподаватель нарушила нормы педагогической этики.
Ранее портал ASTV сообщил, что учительница русского языка и литературы довела школьницу до слез из-за дырочки в кофте. Преподаватель высказывала сомнения в адекватности ученицы и ее родителей, а также спрашивала, является ли ее семья приемной. В связи с этим прокуратура Сахалинской области начала проверку.