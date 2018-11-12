Роскосмос прекратит использовать ракеты «Союз-ФГ» после аварии с экипажем МКС

Эксплуатация ракеты-носителя «Союз-ФГ», которую используют для доставки экипажей на МКС, закончится в конце 2019 года. Об этом 11 ноября написал в своем Twitter глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что космический корабль «Союз МС» с января 2020 года будет летать на ракете-носителе «Союз 2.1а» с Байконура.

Также глава Роскосмоса добавил, что в 2022 году начнутся беспилотные испытания новой ракеты среднего класса «Союз-5». Первый пилотируемый запуск намечен на 2023 года с новым пилотируемым кораблем «Федерация».

В 2023 году также начнется эксплуатация второго стартового комплекса космодрома Восточный, с которого будут запускать РН «Ангара» легкого и тяжелого классов.

«Союз-ФГ» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.