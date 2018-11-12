Тереза Мэй заявила, что Великобритания готова к «другим» отношениям с Россией, но при условиях

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует выступить с заявлением о России на банкете лорда-мэра лондонского Сити в понедельник, 12 ноября. С текстом ознакомилась газета The Independent.

Британия «готова ответить в доброжелательном ключе», если появятся признаки готовности к сотрудничеству со стороны России и ее заинтересованности в международной стабильности, цитирует The Independent выдержку из заявления. «Мы остаемся открыты к другим отношениям, в которых Россия отказывается от нападений, которые подрывают международные договоры и безопасность», — говорится в тексте.

«Вместе с нашими союзниками, в ответ на атаку в Солсбери, мы провели крупнейшую коллективную высылку российских офицеров разведки, основательно ухудшив способности российской разведки на годы. Мы показали, что хотя угроза и реальна, такова же и коллективная решимость наших сторонников защищать наши ценности, демократии и народ», – заявила Мэй.

Отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились после отравления нервно-паралитическим веществом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта. Британия обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает обвинения за недостаточностью доказательств.