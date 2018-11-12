В Петербурге в семейном устройстве нуждаются свыше 1300 детей

12 ноября – Всемирный день сирот. Он отмечается ежегодно во второй понедельник ноября по инициативе одного из известных благотворительных фондов США The Stars Foundation, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению сирот.

В Петербурге на сегодняшний день в семейном устройстве нуждаются 1316 детей, находящихся в банке данных сирот. Процесс передачи этих детей и подростков в семьи осложняется тем, что подавляющее большинство из них – около 75 процентов – это дети старше 10 лет, а среди желающих взять ребенка в семью большинство тех, кто ищет детей в возрасте до трех лет. К тому же из всех детей в «сиротском банке данных»56 процентов – это дети с инвалидностью, что также осложняет семейное устройство.

Еще один барьер: 62 процента этих детей имеют братьев и сестер – тоже сирот. Брать их в семью можно только вместе, а далеко не каждая потенциальная приемная семья готова взять сразу двух, трех и более детей.

В комитете по социальной политике Смольного сообщают, что увеличилось число вторичных отказов от детей. В 2017 году из приемных семей и от опекунов вернули 53 ребенка, в этом году – уже 74.