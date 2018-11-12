Путин, Трамп, Макрон и Меркель два часа за ланчем обсуждали мировые проблемы

Президент США Дональд Трамп обсудил несколько ключевых проблем с президентом России Владимиром Путиным и лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель во время ланча в Елисейском дворце в Париже, который состоялся в воскресенье, 11 ноября. Об этом накануне сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Сегодня во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным и многими другими лидерами, — цитирует Сандерс РБК со ссылкой на CNN. — Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею».

«У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча», — добавила Сандерс.

Ранее Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, удалось ли ему пообщаться с Трампом в Елисейском дворце. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что президенты США и России поприветствовали друг друга, но возможности переговорить у них не было.

Мировые лидеры собрались в Париже для участия в мероприятиях, посвященных столетию ​окончания Первой мировой войны.

Встречу американского и российского президентов во Франции анонсировали в конце октября. Позднее сообщалось, что Макрон выступил против полноформатных переговоров, которые могли «затмить» торжества по случаю столетия со дня окончания Первой Мировой войны. Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, который начнётся в Буэнос-Айресе 30 ноября.