«Зенит» не дотянул до перерыва. ЦСКА хватило 26 минут для победы

Сложности с личным составом, невынужденные ошибки и самое крупное пока поражение в чемпионате страны: отдел спорта «Фонтанки» подводит неутешительные итоги матча ЦСКА-«Зенит».

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

Перед матчем с «Зенитом» ЦСКА понес существенные кадровые потери. В игре Лиги Чемпионов в среду серьезную травму получил основной правый защитник натурализованный бразилец Марио Фернандес. Сперва говорили о переломе скулы (мимо футбола до 2019 года), но дело ограничилось лишь сотрясением мозга. Выходец из деревни Вындин Остров Ленинградской области Иван Обляков получил травму руки и тоже пропускал матч против петербургского клуба: судьи не разрешили выйти ему на поле с гипсовой лангеткой.

У «Зенита» тоже не обошлось без приключений. В игре предыдущего тура против «Ахмата» удаление заработал Леандро Паредес. У «Зенита» на неделе матч в Бордо пропускали Артем Дзюба и Бранислав Иванович, оба появились в стартовом составе в Москве. И, увы, не сказать, что блеснули: по ходу матча складывалось ощущение, что оба футболиста категорически выпали из игрового тонуса.

Последние пару лет разные «Зениты» наведывались в гости к ЦСКА с идентичным результатом — 0:0. Весною 2017 «Зенит» Мирчи Луческу сумел нанести единственный удар в створ Игоря Акинфеева лишь в конце второго тайма. Увы, нельзя сказать, что это был выдающийся с футбольной точки зрения матч. «Зенит» Роберто Манчини осенью 2017 выгодно отличался страстью: на поле скрипели связки, а в первом тайме сам тренер чуть не подрался с Фернандесом.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко за свою карьеру до этого матча ни разу не выигрывал у «Зенита». Белорусский специалист, который с прошлого сезона, несмотря на правила русского языка, просит писать свою фамилию через букву «а», столкнулся с петербургским клубом впервые еще 10 лет назад, в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Гончаренко стал самым молодым тренером в истории турнира: на тот момент ему было всего 31 год.

Без всякой сомнения этот матч против «Зенита» Гончаренко может смело занести в свое тренерское резюме: план на игру ЦСКА полностью сработал. Москвичи смяли «Зенит» в дебюте первого тайма, а группа атаки, как это было в четверг во Франции, была полностью отрезана от остальной команды. Чрезвычайно робко действовал на фланге Роберт Мак, потерялся в центре поля Александр Ерохин. Футболисты ЦСКА же, напротив, активно прессинговали и смело лезли вперед.

На 15 минуте Клаудио Маркизио в безобидной ситуации потерял мяч в середине поля. Ответ ЦСКА был молниеносным: «армейцы» вывалились 3 в 2 и с холодной головой довели дело до быстрого гола. 9 номер ЦСКА Федор Чалов забил свой 9 гол в чемпионате. Голевую передачу ему отдал Ильзат Ахметов, который летом приезжал на сбор к Семаку в Австрию, но в «Зените» не остался. Через 10 минут ЦСКА забил второй: Чалов получил передачу от все того же Ахметова и покатил мяч на 11-метровую отметку. Исландец Арнор Сигурдссон был точен.

В перерыве тренерский штаб Семака взялся кардинально исправлять ситуацию: Мака заменил Антон Заболотный, Маркизио — Себастьян Дриусси. «Зенит» полностью сумел установить контроль над игрой во втором тайме, но так и не смог создать настоящий голевой момент. Не помог даже выход бразильца Эрнани. К слову, именно наследник эпохи Луческу сумел нанести первый удар в створ ворот Акинфеева — на 79 минуте. Всего их в прошедшем матче состоялось два.

После матча Семак признал очевидное: «Команда выглядит истощенной эмоционально и функционально. Первый пропущенный из-за ошибки мяч повлиял на ход игры. ЦСКА стал более уверенно играть, у нас разладилась та игра, которая была. Допускали много ошибок. После пропущенного мяча поставили себя в сложное положение. Во втором тайме перестроились, усилили давление, но, чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один мяч. Этого не удалось сделать. Проанализируем, отдохнем. Окончился трудный для нас цикл, провели много выездных игр. Перерыв для нас очень важен».

Бранислав Иванович по-капитански расставил акценты: «Сегодня самым большим нашим соперником был «Зенит». Создали себе проблему и после этого было уже сложно вернуться в игру. Мы старались, второй тайм получился чуть-чуть получше. Но снова повторюсь, что мы сами себе привезли эту проблему в начале матча».

Спасибо Антону Заболотному, который сумел подарить болельщикам надежду в своем послематчевом интервью: «Конечно, когда проигрываешь, то настроение портится. С завтрашнего дня все забудется и начнется снова. Мы остались на первом месте. Одна игра ничего не решает. В следующем матче будем тоже играть на победу. Либо мы отрываемся вперед, либо не даем соперникам подойти к нам».

«Зенит», несмотря на поражение, сохранил лидерство в турнирной таблице. «Локомотив» потерял очки в Казани: в игре с «Рубином» команды забитыми мячами отметиться не смогли. «Краснодар» без проблем разобрался с откровенным аутсайдером «Енисеем» – 3:0. У петербургского клуба комфортные плюс 5 очков в таблице после 14 туров. Тем не менее поражение от ЦСКА — поражение беспомощное и однозначное — сильный удар по чемпионским амбициям команды Сергея Семака.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»