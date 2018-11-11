«Зенит» пропустил два гола за 11 минут и проиграл ЦСКА

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 14 тура чемпионата Российской премьер-лиги против ЦСКА 11 ноября в Москве. Встреча завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев.

На 15 минуте забил Федор Чалов. На 26-й минуте отличился голом Арнор Сигурдссон.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на четвертое место. На счету «Зенита» осталось 31 очко. Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют, но отрыв от второго места сократился с 8-ми до 5-ти очков.