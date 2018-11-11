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Общество
11.11.2018 20:57
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«А чего добру пропадать?». В соцсетях готовятся к битве за колбасу из сгоревшей «Ленты»

После масштабного пожара в петербургской «Ленте» уцелели продукты, которые мешками выносят из гипермаркета, утверждают очевидцы. По их словам, «трофеи» растаскивает охрана, и в соцсетях не прочь побороться за «жареную колбасу» и «кипячёную миринду». 

Фотографии с пепелища на набережной Обводного канала 11 ноября опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На сделанных с коптера снимках видны обгоревшие стеллажи с колбасными изделиями, обугленные конфеты, бутылки с напитками и мешки рядом с машиной. 

«Наблюдаем останки продуктов которые растаскивают охраники! Мешки явно с колбасой», – пишут авторы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. Ред.). В комментариях сотрудников гиперпаркета назвали мародёрами, но быстро пришли к выводу, что нечего добру пропадать, и откликнулись:

«Кто-то готов есть колбасу с толстым слоем копоти от сгоревшего пластика и запивать кипяченой Мириндой? Бога ради – нехай растаскивают, больше растащат – меньше в повторную продажу пойдет». 

«Не завидуйте. Её жрать невозможно – всё пропитано гарью химической».

«Дайте людям хоть раз в жизни виски попробовать и понять, что это самогон качественный. И икра не только для Цапка выпускается».

«Там же не только колбаса, многие товары в хорошей упаковке, стекле и тд. А ещё не забывайте про непродовольственное, автотовары, инструменты». 

«Скоро у всех станций метро и задешево».

«У меня друг спрашивает,можно ли пить водку, остывшую после пожара».

«Всё было застраховано, так что руководству Ленты пофиг, вы тоже можете прийти и набрать себе чего пожелаете». 

Участники группы живо заинтересовались точным адресом и предложили собраться группой, чтобы сразиться с охраной «на колбасах в староиспанском стиле, с сушеным лещом вместо даги».

Пожар в торговом зале гипермаркета «Лента» начался утром 10 ноября. Огонь быстро распространился на 4800 квадратных метров, обрушилась кровля. Людей успели вывести из здания. Тушили по повышенному номеру сложности. Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются. «Фонтанка» показывала, как выглядит выгоревшее здание изнутри. В сети «Лента» намерены восстановить его. Эксперты оценивают затраты в 700 миллионов рублей. 

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