СМИ опубликовали последние слова убитого саудовского журналиста. Его душили

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи был задушен. Об этом телеканалу Al Jazeera рассказал руководитель журналистского расследования в Turkish Daily Sabah Назиф Караман, указывая на имеющуюся в его распоряжении аудиозапись, сделанную якобы в генконсульстве.

Как утверждает Караман, Хашкаджи перед смерью говорил следующее: «Я задыхаюсь ... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия». Если верить аудиозаписи, он скончался через семь минут после того, как ему на голову надели полиэтиленовый пакет.

Расследователь также рассказал, что расчленили тело за 15 минут, разложив перед этим полиэтилен на полу. По словам Карамана, руководил процессом саудовский судебно-медицинский эксперт, глава саудовского Института судебной медицины Салах аль-Тубаиги.

Как заверил собеседник AJ, турецкая газета Daily Sabah скоро опубликует фото инструментов, которые были привезены в страну и использованы саудовской группой. Он добавил, что будут обнародованы аудиозаписи, в которых фиксируются последние моменты жизни Хашкаджи.

В субботу, 10 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что аудиозаписи убийства журналиста был передан Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, Германии, Франции и Великобритании.