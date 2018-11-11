Петербургский студент Павел Архипов взял золото Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

Российские студенты завоевали четыре золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в Пекине, среди них – студент петербургского вуза, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

11 ноября в Пекине завершилась XII Международная олимпиада по астрономии и астрофизике International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. В состязании приняли участие команды учащихся более чем из 40 стран.

От России золотые медали выиграли студент Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета Российской академии наук Павел Архипов, студенты Московского физико-технического института (государственного университета) Даниил Долгов и Станислав Цапаев («золото»), а также студент Московского государственного университета им. М. Ломоносова Дамир Гасымов. Серебро на счету еще одного студента Московского физико-технического института Ивана Старостина.