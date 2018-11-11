СМИ: Путина и Трампа отсадили друг от друга за столом в Елисейском дворце, но им всё же удалось пообщаться

Президент РФ Владимир Путин нашёл возможность кратко поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в Париж 11 ноября. Сесть рядом на рабочем завтраке им помешали.

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, о состоявшемся общении Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов. Беседу он назвал хорошей. Немногим ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что кроме рукопожатия президентам удалось обменяться только приветствиями и сказать друг другу «До встречи».

Планировалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп будут сидеть рядом на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Однако, как пишут федеральные СМИ, в последний момент рассадку изменили, и стол разделил президентов.

#Paris: Vladimir Putin attended a working lunch at Elysee Palace hosted by French President Emmanuel Macron for heads of delegations pic.twitter.com/kaPLZQyjEH — President of Russia (@KremlinRussia_E) 11 ноября 2018 г.

После приёма в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона главы государств и правительств отправятся на Форум мира. Дональд Трамп не собирается принимать участие в мероприятии.

Встречу американского и российского президентов во Франции анонсировали в конце октября. Позднее сообщалось, что Макрон выступил против полноформатных переговоров, которые могли «затмить» торжества по случаю столетия со дня окончания Первой Мировой войны. Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, который начнётся в Буэнос-Айресе 30 ноября.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа, стороны остались довольны друг другом. Американская оппозиция и медиа сочли выступление своего лидера национальным конфузом.