СМИ: Путина и Трампа отсадили друг от друга за столом в Елисейском дворце, но им всё же удалось пообщаться

Президент РФ Владимир Путин нашёл возможность кратко поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в Париж 11 ноября. Сесть рядом на рабочем завтраке им помешали.

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, о состоявшемся общении Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов. Беседу он назвал хорошей. Немногим ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что кроме рукопожатия президентам удалось обменяться только приветствиями и сказать друг другу «До встречи».

Планировалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп будут сидеть рядом на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Однако, как пишут федеральные СМИ, в последний момент рассадку изменили, и стол разделил президентов.

#Paris: Vladimir Putin attended a working lunch at Elysee Palace hosted by French President Emmanuel Macron for heads of delegations pic.twitter.com/kaPLZQyjEH