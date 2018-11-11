Найдено минное поле у дороги к ЛАЭС

В паре десятков метров от дороги А-121 в Ломоносовском районе Ленинградской области найдено ранее не разведанное минное поле, передаёт 47News.

Сообщение о нём поступило в полицию 11 ноября, к моменту публикации поисковики обнаружили 64 мины.

Находка была сделана членами военно-исторического общества "Форт Красная Горка" примерно в 20 метрах на 67-м километре дороги А-121 "Сосновый Бор – Ручьи", на Т-образном перекрёстке в районе посёлка Лебяжье. В 2011 году там нашла три снаряда местная жительница, но их уничтожили, а другие не искали.

Как рассказал изданию руководитель "Форт Красная Горка" Александр Сенотрусов, мины нажимного действия были сделаны из морских снарядов и уложены в шахматном порядке для защиты форта Красная Горка. По его словам, поле заложили в августе 1941 года, когда враг подобрался к Красной Горке по реке Воронка.

По данным 47News, после обнаружения в ловушку попал слишком активный сотрудник полиции. Как утверждают очевидцы, некий сотрудник главка, прибыв на место, смело двинулся к поисковикам, пока ему не сказали, что он идёт по минному полю. Полицейского выводили "след в след".

На место вызваны взрывотехники. Предполагается, что работы на минном поле продлятся не один день.