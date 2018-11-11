Дзюба сыграет с ЦСКА. «Зенит» назвал состав на игру с армейцами

«Зенит» назвал стартовый состав на матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против ЦСКА 11 ноября в Москве. Отметим появление Артема Дзюбы, выход которого еще несколько дней назад был под большим вопросом.

С первых минут на поле у сине-бело-голубых выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович (капитан), Луиш Нету, Эмануэль Маммана и Евгений Чернов, полузащитники Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов и Роберт Мак, нападающий Артем Дзюба.

В запасе остались Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Эрнани, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

У «Зенита» 31 очко и первое место в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 20 очков и пятое место.