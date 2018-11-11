Путин: Пользователи Интернета вправе сами решать, где правда

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Париж упрекнул западных коллег за недемократичную работу со СМИ. По его мнению, власти должны доносить свои взгляды без административных барьеров, а граждане в состоянии сами оценить информацию.

Как сообщил глава государства 11 ноября, составление списков и советов по определению «плохих» и «хороших» средств массовой информации недопустимо и не соответствует одному из главных признаков демократии — свободе распространения информации. Об этом Путин рассказал в интервью RT, отвечая на вопрос о проблемах телеканала во Франции.

Российский лидер напомнил, что западные коллеги неоднократно говорили о свободе информации, но запретами этого не добиться.

«Мы должны не закрывать административным путём, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур, а если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям Интернета самим разобраться, где правда, а где её искажение», – заявил Путин, добавив, что важны не отношения между Россией и Францией, а общие подходы к информации.

Президент России прилетел в Париж по приглашению своего французского коллеги, чтобы принять участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны вместе с несколькими десятками других глав государств.