Петербуржцы призывают Беглова отказаться от идеи мусоросжигания. Петиция собрала 12 тыс. подписей

Более 12 тыс. подписей жителей Санкт-Петербурга собрали общественники под петицией в адрес врио губернатора Александра Беглова с требованием не допустить строительства МСЗ в промзоне «Каменка» поселка Левашово и запретить применение на территории города технологий мусоросжигания. Об этом 11 ноября сообщил куратор движения «Красивый Петербург» в Приморском районе Алексей Горячев.

Обращение с 12,4 тыс. подписей будет передано Беглову в понедельник, 12 ноября.

«Ключевая идея мероприятия – показать новому главе исполнительной власти, что активные граждане города готовы решительно противостоять строительству МСЗ, а вместо этого считают необходимым срочно создавать условия и инфраструктуру для раздельного сбора отходов, их переработки и безопасной утилизации, как предписывает Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления».

Активисты надеются, что новый руководитель Смольного понимает недопустимость халатного отношения к экологии и принятия решений в сфере обращения с отходами без учета мнения горожан, подчеркнули в «Красивом Петербурге».

Пока решение по строительству мусороперерабатывающего завода в Каменке отложили. В Смольном ждут ответа экспертных организаций, которые изучают предполагаемую технологию.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Смольный возобновил переговоры с инвестором ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект» («Л.М.П»), принадлежащим консорциуму Helektor S.A. – Aktor Concession S.A., о строительстве предприятия. Мощность может составить до 350 тысяч тонн в год. Проект предполагает автоматическую сортировку мусора, извлечение вторсырья и последующее сжигание топлива с производством тепловой и электрической энергии.

Напомним, территория у полигона Новоселки рассматривалась в качестве потенциального участка сразу под несколько мусороперерабатывающих заводов. Помимо «Л.М.П», там планировал разместить предприятие «Автопарк» № 6 «Спецтранс», однако затем Смольный сообщил о том, что этого завода там не будет. Кроме того, землю в Каменке могли отдать компании «Анабасис», однако и этого не случилось.