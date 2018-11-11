Аршавин объявил о завершении игровой карьеры

Бывший нападающий «Зенита» и капитан сборной России Андрей Аршавин выступил с официальным заявлением по поводу окончания карьеры.

«Думаю, полностью завершаю карьеру. Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка, и в конце ноября я вернусь в Петербург», – цитирует 37-летнего футболиста казахстанский «Кайрат», за который Аршавин играл последние три сезона.

Напомним, 11 ноября в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана состоялся прощальный матч Аршавина. «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

В составе «Кайрата» Аршавин отыграл три сезона. За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

За всю игровую карьеру он трижды выигрывал чемпионат России (2007, 2011/12, 2014/15) и Кубок УЕФА в составе "Зенита" (2008). В 2008 году в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. В результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала «France Football» занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.

Подробнее о захватывающей карьере Андрея Аршавина читайте в авторской колонке Федора Погорелова.