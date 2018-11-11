18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 66.85р
75.81р
18:05 11.11.2018
Расширенный поиск

Город
11.11.2018 16:59
Печать

«Пятёрочку» снова застукали за выбрасыванием продуктов. Действия сотрудников попали на видео

Очередной случай нарушения правил утилизации продуктов с истёкшим сроком годности зафиксирован в Петербурге. Читатели «Фонтанки» сняли на видео, как сотрудники супермаркета сети «Пятёрочка» в Московском районе тележками выкидывают хлеб.

«Пятёрочку» снова застукали за выбрасыванием продуктов. Действия сотрудников попали на видео

читатель "Фонтанки" Никита

Из записи можно сделать вывод, что работник делает это не по своей инициативе, а по указанию руководства магазина, и явно недоволен чрезмерным вниманием. Между оператором и главным действующим лицом состоялся следующий диалог:

- Что, хлеб выбрасываете, да?

- Да.

- Нормально это? В мусорку?

- Это магазин.

- Вы сотрудник магазина, «Пятёрочки»?

- Не знаю. Иди!

Представляться мужчина в красной жилетке с фирменным логотипом сети тоже не захотел и быстро убежал внутрь магазина вместе с тележкой.

«Могу сказать, что в «Пятёрочке» по адресу: СПб, Московский район, Кузнецовская ул., д. 11, – это правило. Хлеб вывозится в телегах на контейнерную площадку во дворе два раза в день: с утра (8:30 – 9:00) и вечером около 19:00», – рассказал читатель «Фонтанки» Никита, приславший материалы, на которых, по его словам, запечатлена «очередная «утилизация» священного для всех нас продукта».

«Фонтанка» обратилась за объяснениями в пресс-службу X5 retail group, куда входит продуктовая сеть, однако оперативно комментарий в компании предоставить не смогли.

Это далеко не первый случай, когда рядом с магазинами сети находили выброшенные продукты. Так, например, в марте горожане увидели, что «хлеб выкидывают целыми тележками» в точке на улице Рихарда Зорге. Тогда в X5 retail group заявили, что инцидент произошел по вине сотрудников, а случай является единичным. В октябре местные жители возмутились выброшенным в мусорные баки у «Пятёрочки» на Стремянной улице, 1.

Согласно Федеральному закону № 29, просроченную продукцию необходимо отправить на техническую утилизацию или на переработку, а также ее можно использовать в качестве корма для животных. Выбрасывание же продуктов может быть способом сократить издержки. Ранее все продуктовые сети сдавали хлебобулочные изделия, которые не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям, однако с 2017 года некоторые крупные ретейлеры отказались от этой практики. Раздавать хлеб нуждающимся, как это делают, например, в Финляндии, продавцы не могут, так как опасаются претензий Роспотребнадзора.

Отметим, что в Финляндии проблему с просрочкой решают по-своему. Нераспроданный товар накануне истечения срока годности могут даже раздавать бесплатно. А недавно в Хельсинки появился специализированный магазин, который продаёт пропадающие продукты.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.