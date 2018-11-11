«Пятёрочку» снова застукали за выбрасыванием продуктов. Действия сотрудников попали на видео

Очередной случай нарушения правил утилизации продуктов с истёкшим сроком годности зафиксирован в Петербурге. Читатели «Фонтанки» сняли на видео, как сотрудники супермаркета сети «Пятёрочка» в Московском районе тележками выкидывают хлеб.

читатель "Фонтанки" Никита

Из записи можно сделать вывод, что работник делает это не по своей инициативе, а по указанию руководства магазина, и явно недоволен чрезмерным вниманием. Между оператором и главным действующим лицом состоялся следующий диалог:

- Что, хлеб выбрасываете, да?

- Да.

- Нормально это? В мусорку?

- Это магазин.

- Вы сотрудник магазина, «Пятёрочки»?

- Не знаю. Иди!

Представляться мужчина в красной жилетке с фирменным логотипом сети тоже не захотел и быстро убежал внутрь магазина вместе с тележкой.

«Могу сказать, что в «Пятёрочке» по адресу: СПб, Московский район, Кузнецовская ул., д. 11, – это правило. Хлеб вывозится в телегах на контейнерную площадку во дворе два раза в день: с утра (8:30 – 9:00) и вечером около 19:00», – рассказал читатель «Фонтанки» Никита, приславший материалы, на которых, по его словам, запечатлена «очередная «утилизация» священного для всех нас продукта».

«Фонтанка» обратилась за объяснениями в пресс-службу X5 retail group, куда входит продуктовая сеть, однако оперативно комментарий в компании предоставить не смогли.

Это далеко не первый случай, когда рядом с магазинами сети находили выброшенные продукты. Так, например, в марте горожане увидели, что «хлеб выкидывают целыми тележками» в точке на улице Рихарда Зорге. Тогда в X5 retail group заявили, что инцидент произошел по вине сотрудников, а случай является единичным. В октябре местные жители возмутились выброшенным в мусорные баки у «Пятёрочки» на Стремянной улице, 1.

Согласно Федеральному закону № 29, просроченную продукцию необходимо отправить на техническую утилизацию или на переработку, а также ее можно использовать в качестве корма для животных. Выбрасывание же продуктов может быть способом сократить издержки. Ранее все продуктовые сети сдавали хлебобулочные изделия, которые не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям, однако с 2017 года некоторые крупные ретейлеры отказались от этой практики. Раздавать хлеб нуждающимся, как это делают, например, в Финляндии, продавцы не могут, так как опасаются претензий Роспотребнадзора.

Отметим, что в Финляндии проблему с просрочкой решают по-своему. Нераспроданный товар накануне истечения срока годности могут даже раздавать бесплатно. А недавно в Хельсинки появился специализированный магазин, который продаёт пропадающие продукты.