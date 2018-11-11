Рядом с «Питерлендом» пробка выходного дня. Водители бросают машины и идут пешком

На проблемы логистики жалуются посетители торгово-развлекательного комплекса в Приморском районе Петербурга. Затор на дорогах выставил автомобилистов в очередь ещё на парковке.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 11 ноября, выехать с подземной стоянки «Питерленда» они пытаются около двух часов. По громкой связи их предупреждают о затруднённом движении на пересечении Приморского проспекта и Яхтенной улицы. Сложностей добавляют и нарушители, которых заметили рядом с ТРЦ.

«Граждане массово паркуются с нарушением ПДД. Ситуация даже хуже, чем во время футбольных матчей, так как ГИБДД вообще не видно», – пишет Дмитрий.

Застрявшие на парковке добавляют, что некоторые водители уже отчаялись уехать и ушли пешком. В «Питерленде» проблемы с транспортной доступностью объяснили наплывом отдыхающих в выходной день. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас скорость на перекрёстке не выше двух километров в час.

«Мы заранее рекомендуем посетителям в выходные, праздники и дни матчей планировать поездку и пользоваться общественным транспортом. Количество свободных мест на внутренней и внешней парковках может быть временно ограничено», – говорят в ТРЦ.