Аршавин сыграл свой последний матч

Вероятно, свой последний матч на профессиональном уровне провел воспитанник петербургского футбола Андрей Аршавин в воскресенье, 11 ноября. 37-летний полузащитник сыграл за «Кайрат» против «Шахтера» в матче 33-го тура чемпионата Казахстана.

Аршавин вышел на замену во втором тайме и отыграл 40 минут. Встреча завершилась вничью – 0:0. Этот матч стал завершающим для Аршавина в игре за казахстанский клуб и, возможно, последним вообще в его карьере.

Официально о завершении карьеры он не объявлял, но ранее заявил, что уже не будет подписывать контракт ни с одним другим клубом.

В составе «Кайрата» Аршавин отыграл три сезона. За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

О захватывающей карьере Андрея Аршавина читайте в авторской колонке Федора Погорелова.