Спустить паруса. На Среднеохтинском неизвестные превратили парусник на фонтане в лодку

Металлический корабль, венчающий фонтан в Красногвардейском районе Петербурга, лишили парусов. О пропаже деталей сообщили пользователи соцсетей.

«Варварским способом своровали железный кораблик с фонтана на Среднеохтинском проспекте», – пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 11 ноября. В комментариях припомнили, что парусов и мачт не было ещё в конце октября.

Фрегат «пришвартовался» на углу Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы два года назад. Прежде там стоял торговый центр, который демонтировали в 2015 году. Корабль назвали «Ретвизан». Линейный фрегат с таким названием входил в состав шведского флота, участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 годов. Затем его захватили русские моряки.

Сначала в районной администрации утверждали, что элементы благоустройства на участке установили незаконно, а в отношении предпринимателя и подрядчика возбуждены административные дела.

Позже, как писали СМИ, чиновники уточнили, что фонтан всё-таки был согласован. Запустить его обещали в этом году. «Фонтанка» запросила информацию у администрации Красногвардейского района. В Водоканале уточнили, что на их балансе фонтан на Среднеохтинском проспекте не состоит.