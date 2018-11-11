18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 66.85р
75.81р
18:06 11.11.2018
Расширенный поиск

Город
11.11.2018 15:48
Печать

Спустить паруса. На Среднеохтинском неизвестные превратили парусник на фонтане в лодку

Металлический корабль, венчающий фонтан в Красногвардейском районе Петербурга, лишили парусов. О пропаже деталей сообщили пользователи соцсетей.

«Варварским способом своровали железный кораблик с фонтана на Среднеохтинском проспекте», – пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 11 ноября. В комментариях припомнили, что парусов и мачт не было ещё в конце октября.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Фрегат «пришвартовался» на углу Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы два года назад. Прежде там стоял торговый центр, который демонтировали в 2015 году. Корабль назвали «Ретвизан». Линейный фрегат с таким названием входил в состав шведского флота, участвовал в русско-шведской войне 1788–1790 годов. Затем его захватили русские моряки. 

Сначала в районной администрации утверждали, что элементы благоустройства на участке установили незаконно, а в отношении предпринимателя и подрядчика возбуждены административные дела. 

Позже, как писали СМИ, чиновники уточнили, что фонтан всё-таки был согласован. Запустить его обещали в этом году. «Фонтанка» запросила информацию у администрации Красногвардейского района. В Водоканале уточнили, что на их балансе фонтан на Среднеохтинском проспекте не состоит.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
11.11.2018 11:00

Новогодняя ярмарка «Города тысячи чудес» - уникальные подарки любимым

Где найти уникальные Новогодние подарки для родных и близких? На ярмарке «Города тысячи чудес» в ТРК «Питер Радуга». Изделия ручной работы, авторские сувениры и гастрономические изыски удивят даже самых искушенных покупателей.
LEGENDA Intelligent Development
09.11.2018 16:54

Еще одна международная награда в копилке LEGENDA

Второй год подряд проекты LEGENDA получают награды международной премии в области недвижимости European Property Awards. В этом году высочайшей оценки удостоился проект «LEGENDA Героев»
ПАО «Группа ЛСР»
09.11.2018 15:50

Новый банк-партнер «Группы ЛСР» присоединился к программе «Военная ипотека»

«Группа ЛСР» обновила список банков-партнеров, работающих по программе «Военная ипотека». Теперь военнослужащие могут приобрести квартиру по данной программе, воспользовавшись услугами Промсвязьбанка.
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
09.11.2018 15:32

Стартовали продажи квартир в ЖК Q-мир в Московском районе

Холдинг «Аквилон Инвест» совместно со своим стратегическим партнёром «Петербургской Недвижимостью» начинает продажи квартир в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская». Цены стартуют от 2,3 млн рублей.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.11.2018 15:20

Аэрофлот получил премию CNews AWARDS 2018

Аэрофлот удостоен престижной премии CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной отрасли». Награда присуждена за успешное внедрение нового стандарта дистрибуции авиауслуг NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
ГК "КВС"
09.11.2018 15:12

Двухкомнатные квартиры по доступным ценам

В ЖК «Крылья» в Московском районе прекрасные двухкомнатные квартиры. Данный формат жилья пользуется популярностью у покупателей.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:58

В ЖК «Континенты» вышли в продажу новые квартиры

С 07 ноября вышли в продажу новые квартиры от компании «КВС».
ГК "КВС"
09.11.2018 13:43

В Севастополе завершился I международный детско-юношеский футбольный турнир

На мероприятие прибыло 40 команд из 17 городов России и Узбекистана. В турнире участвовали 680 ребят.
ГК "КВС"
09.11.2018 13:31

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в Центральный офис продаж ГК «КВС»

10 ноября, накануне Дня работника Сбербанка и 177-летия со дня его основания, в офисе ГК «КВС» пройдет «зеленая» ипотечная суббота.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
09.11.2018 13:10

Глава МРСК Северо-Запада Артем Пидник принял участие в Форуме работающей молодежи

8 ноября в Санкт-Петербурге прошел III Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения», который собрал на единой площадке представителей власти, крупных промышленных предприятий, работающую молодежь и студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование.
ГК «Эталон»
09.11.2018 13:01

Группа «Эталон» объявляет о новогодних скидках до 15%

В компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стартовали новогодние скидки.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
09.11.2018 11:00

Чудеса ближе, чем кажется. ТРК «Питер Радуга» готовит фееричное шоу

Даже искушенные удивятся! ТРК «Питер Радуга» готовит особенный подарок всем своим гостям – инновационное новогоднее шоу (0+). С 21 декабря по 6 января, ежедневно в 21:00 вы сможете погрузиться в волшебный мир музыки и света.